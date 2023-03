Ridistribuzione delle deleghe nella giunta di Sant’Antioco guidata da Ignazio Locci.

Il sindaco, spiega una nota, ha ridefinito gli incarichi della squadra di governo, confermando gran parte degli assessori e inserendo Roberta Serrenti, nel rispetto delle quote di genere.

Ecco le nuove deleghe:

- Francesco Garau: Vicesindaco, Assessore dei Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Transizione Energetica ed Ecologica;

- Eleonora Spiga: Assessore Welfare territoriale;

- Luca Mereu: Assessore Cultura e Coesione, Parco archeologico;

- Roberta Serrenti: Assessore Attività Produttive comprendente l’Agricoltura, il Commercio e l’Artigianato, la Pesca, il Turismo e il Distretto Rurale.

Il sindaco, inoltre, conserva le competenze in materia di Affari Istituzionali, Bilancio, Personale, Sport e Polizia Municipale.

«In questi mesi – commenta Locci – abbiamo ridefinito col gruppo di maggioranza nuove strategie politiche inserite nel documento di programmazione che consentono una migliore riattribuzione delle deleghe assessoriali precedentemente assegnate. Un lavoro, questo, che mette al centro, oltre alle opere pubbliche, la Coesione, il Welfare e la valorizzazione delle nostre attività produttive. Con questa rimodulazione, che promuove anche la nascita di nuovi e specifici settori di azione amministrativa e, di conseguenza, di nuove deleghe, come la Transizione energetica ed ecologica, stiamo puntando a rafforzare sia questa consiliatura, sia le fondamenta per la prossima. Questo, infatti, è un passaggio di costruzione per ciò che faremo in questi anni con l’intento di confermarci come gruppo dirigente della città, sempre con rinnovato impegno. Auguro a tutti gli assessori un buono e proficuo lavoro».

