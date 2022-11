Il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ha revocato l’incarico a Roberta Serrenti, togliendole l’assessorato al Turismo che le aveva riconosciuto a giugno.

«Nel corso dei primi mesi del mandato amministrativo – scrive Locci - sono emerse importanti problematiche tra le modalità operative dell’assessore nell’esercizio delle rispettive attività delegate e la complessiva azione della Giunta comunale, con possibile e probabile riverbero sulla corretta attuazione dell’azione politica, tali da compromettere i presupposti fiduciari posti a base della sua nomina ad assessore di questo comune».

La diretta interessata ha accolto la notizia come un fulmine a ciel sereno.

«Sinceramente non me l’aspettavo - ha detto - rimango perplessa. Ho vissuto questo periodo in modo evidentemente diverso rispetto a chi mi stava accanto. Evidentemente c’era la crisi nell’aria e io non me ne sono accorta».

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola domani

© Riproduzione riservata