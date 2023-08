Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna.

La notte scorsa, a Sant'Anna Arresi, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu, hanno rintracciato in località Is Loccis, in prossimità del centro abitato, quattro cittadini nordafricani, tutti maschi adulti che camminavano sulla statale.

I quattro, che si presentavano in buone condizioni di salute, hanno dichiarato tutti nazionalità algerina. Erano sbarcati poco prima in località Porto Pino a bordo di un barchino del quale non si sono trovate le tracce.

Dopo essere stati sentiti dai militari, i migranti sono stati accompagnati con un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari presso il CPA di Monastir.

Stamattina invece, sulla spiaggia di Campana a Domus de Maria, c'è stato un altro sbarco di tunisini, fra cui un bambino piccolo. I migranti sono arrivati a bordo di un barchino di 6 metri con motore Yamaha da 40 cavalli: in totale sono dieci uomini, due donne e il bimbo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata