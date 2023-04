Grande e partecipatissima festa per i cento anni di Francesca Farci, nota Cicita, nata a Sant’Anna Arresi che nel 1923 era frazione di Giba.

Qui da giovane ha lavorato presso alcune famiglie del posto per poi sposarsi all’età di 20 anni, nel pieno della Seconda guerra mondiale, con Efisio Mei, agricoltore e successivamente minatore nelle miniere di Seruci e Serbariu a Carbonia: hanno avuto 6 figli, 4 femmine e 2 maschi, e 24 nipoti e 17 pronipoti.

Dopo essersi sposata si è dedicata completamente con grande amore alla famiglia da cui riceve costantemente tantissimo affetto, il tutto senza farsi mancare alcuni hobby come la cura del verde, la realizzazione con l’uncinetto di tovaglie, centrini, di cui ha collezionato circa un migliaio di pezzi, e il cucito: ha sempre realizzato e sistemato l’abbigliamento per i figli, e i vestiti con abiti tradizionali per le bamboline che lei stessa creava.

Sempre lucida e con una grande memoria storica, mantiene vividi tantissimi racconti in particolare del Ventennio del fascismo, di cui ricorda una visita del Duce nel Sulcis.

Alla festa non poteva mancare la sindaca Maria Teresa Diana che per l’occasione ha voluto omaggiare la nonnina con una bella targa ricordo, e Don Pietro Piras, parroco del paese.

