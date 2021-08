Ci sono strade della città di Carbonia in cui il servizio di spazzamento automatico è un miraggio. E fioccano le proteste dei residenti.

Sta succedendo sempre più spesso in varie zone della città come ad esempio nel quartiere di Rosmarino in via Piero Gobetti: la crescita notevole dei rami degli alberi arrivati ad altezza uomo e l'espansione delle aiuole rendono impossibile il transito del mezzo meccanico preposto allo spazzamento a fianco ai marciapiedi.

Da alcuni mesi ci sono tratti di rioni in cui ramaglie, foglie e ogni altro genere di rifiuti si accumulano tra il marciapiede e la strada costituendo un pericolo per la circolazione stradale e anche un'insidia dal punto di vista igienico e sanitario.

Inutili le rimostranze sinora dei residenti dei quartieri che hanno segnalato a più riprese la necessità di procedere a questo tipo di pulizia che però dovrebbe avvenire solo dopo la potatura degli alberi diventati eccessivamente frondosi.

Le rivendicazioni sono giunte in municipio: "I lavori - replica l'assessore all'Ambiente Gian Luca Lai - arriveranno: è stato fatto in molti altri casi come via Roux, Veneto, la strada che da Barbusi costeggia la provinciale direzione Villamassargia".

