I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera per un principio di incendio, di probabile natura dolosa, all'interno del grande parco di Rosmarino a Carbonia.

Gli operatori hanno domato le fiamme quasi nell'immediatezza circoscrivendole ad un settore limitato.

Il pronto intervento ha riguardato un tratto della pineta abbastanza vicina alla statua della Madonnina, in uno dei sentieri interni.

L’ipotesi è che ad appiccare le fiamme sia stato qualcuno che in quel momento stava frequentando il polmone verde cittadino: non è la prima volta in questi anni che vigili, forestale o protezione civile si trovano ad operare nella pineta.

