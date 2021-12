Prima una robusta pulizia dai rifiuti che la deturpavano, poi la cura delle aiuole in una delle quali hanno messo a dimora un albero di Natale: è la missione compiuta oggi dai ragazzi dell'Associazione Sofferenti Psichici (Asp Carbonia) in piazza Caterina Cittadini, fra via Mazzini e viale della Vittoria.

I componenti del sodalizio, in campo esattamente da 30 anni sul fronte dell'assistenza delle persone colpite da sofferenza psichica o da altre forme di disabilità mentale, hanno scelto questo piccolo ma suggestivo angolo contrassegnato della statua della religiosa Caterina Cittadini per manifestare il loro impegno concreto a favore della cittadinanza. È consistito nella bonifica degli spazi da ciò che viene abbandonato dagli incivili, e poi nella piantumazione di un alberello natalizio messo a disposizione della comunità. Senso civico e sentimento natalizio si sono così fusi in un'unica azione.

© Riproduzione riservata