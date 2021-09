Dieci anni fa il grande exploit con la vittoria del premio del Paesaggio istituito dal Consiglio d’Europa: oggi Carbonia, davanti al vice ministro all’Economia Alessandra Todde, rilancia quelle ambizioni urbanistiche con progetti milionari ancora una volta nella grande miniera di Serbariu e nei dintorni di via Nazionale grazie anche, ma non solo, al Just transition found.

Anche questo è al centro del convegno “Carbonia Landscape International Expo”, per il decennale del progetto Carbonia Landscape Machine, ospitato per fare il punto sull’architettura del paesaggio.

"E soprattutto – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Caschili – per pianificare anche la transizione ecologica secondo modelli che resteranno a futura memoria e che vedranno sempre Carbonia dettare le linee”. Temi sottoscritti dal vice ministro presente al convegno assieme all’ex sindaco ed ex presidente della Provincia di Carbonia Iglesias, Tore Cherchi, e a urbanisti di fama mondiale.

A 10 anni dalla vittoria del Premio "Carbonia si ripropone ancora una volta come luogo di sperimentazione di progetti per una nuova idea di paesaggio e di sviluppo sostenibile”.

