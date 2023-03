Il 10eLotto premia la Sardegna.

A Piscinas è stato centrato un 9 da 20mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 785 milioni dall'inizio dell'anno.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata