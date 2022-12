Conosciuto per essere dedito all’attività di spaccio, quando i poliziotti lo hanno incrociato in auto lo hanno fermato per controllarlo, e le verifiche si sono concluse con l’arresto.

Gli agenti della Volante e i colleghi della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias hanno notato il 49enne mentre percorreva in macchina via Oristano e lo hanno sottoposto ad accertamenti. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperati 75 grammi di cocaina, 3 flaconi di sostanze anabolizzanti, 540 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Immediato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. All’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di firma giornaliero.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata