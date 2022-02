L'auto perde benzina, intervengono i vigili del fuoco. È successo questa mattina a Carbonia, nella centralissima viale Antonio Gramsci.

Una macchina, parcheggiata davanti a una farmacia, ha inspiegabilmente iniziato a perdere carburante. Il forte odore di idrocarburi ha fatto sì che la proprietaria del mezzo si accorgesse di quanto stava accadendo richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'area, operazione che ha perfino rallentato il traffico della via.

L'auto è stata infine portata via con l'ausilio di un carro attrezzi.

L'intervento del carro attrezzi (L'Unione Sarda - Usai)

