Gli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale hanno contestato il reato di incendio a carico di una persona che, dando fuoco a dei residui vegetali, ha provocato il rogo dello scorso 24 maggio a Perdaxius.

Il personale delle Stazioni forestali di Carbonia e Sant’Antioco era intervenuto per lo spegnimento delle fiamme. Solo il lavoro di numerose squadre antincendio aveva impedito che si espandessero ulteriormente.

Al termine degli accertamenti, le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: le frasche erano state bruciate in una giornata di vento e di caldo, in un terreno in cui l’erba alta non era stata sfalciata e in completa assenza delle previste fasce parafuoco.

L'indagato verrà denunciato per incendio colposo.

