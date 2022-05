Ancora un'auto a fuoco a Carbonia. L'incendio, che si sospetta essere di natura dolosa, è avvenuto in via Deffenu, una traversa di via Roma,e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del vicinissimo distaccamento, appunto, di via Roma, unitamente ai carabinieri per gli accertamenti.

Le fiamme hanno pesantemente danneggiato la Fiat Punto che appartiene a un pensionato. Il rogo non ha lasciato scampo all'utilitaria. Le fiamme hanno coinvolto anche le fronde di un albero sotto il quale la macchina era posteggiata a pochi metri dalla casa del proprietario: evitato che l'incendio potesse estendersi alla vegetazione circostante.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti richiamati dal rumore dell'esplosione degli pneumatici.

