Cimiteri aperti quasi tutto il giorno, servizi speciali per i portatori di disabilità varie e modifica della viabilità: in vista delle festività di Ognissanti e della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il Comune di Carbonia con un'ordinanza ha stabilito non poche variazioni alla consueta routine legata alle attività cimiteriali.

I cimiteri comunali di Medadeddu e di Cortoghiana osserveranno aperture straordinarie per permettere ai cittadini di fare visita ai propri cari. Da sabato 29 ottobre a venerdì 4 novembre, l’apertura sarà quindi con orario continuato dalle 7.30 alle 17.30. La società municipalizzata Somica, concessionaria dei servizi cimiteriali, garantirà anche il trasporto dei disabili.

Ed ancora, per agevolare il traffico in via del Cimitero, dal 28 ottobre fino al 2 novembre sono previste modifiche alla viabilità: con un’ordinanza, a partire dalle 8 sono stati istituiti il senso unico di marcia nella direzione da via Medadeddu verso Medau Is Lampis, e il divieto di sosta sul lato sinistro, nel tratto di fronte al piazzale centrale.

Visitabile anche lo storico cimitero di Serbariu, dove riposano ancora una cinquantina di defunti, fra cui i primi cinque minatori morti in città.

