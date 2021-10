Parcheggiare di consueto la propria auto lungo la pubblica via non crea una sorta di usucapione, ma di questo era probabilmente convinto un 64enne che è stato denunciato dai carabinieri di Giba per danneggiamento e percosse.

L’uomo, il 29 luglio scorso, pretendeva di avere a disposizione il parcheggio pubblico di fronte a casa dove, in quel momento, era in sosta l’Alfa Romeo di un 30enne. Il 64enne, con una serie di manovre repentine eseguite con la propria macchina, era andato a sbattere contro l’Alfa, danneggiandola in più punti. Il proprietario, arrivato poco dopo, aveva protestato ma per tutta risposta era stato colpito a un braccio col manico di una zappa.

Infondata è apparsa da subito la pretesa del denunciato di avere a propria disposizione quel parcheggio.

(Unioneonline/s.s.)

