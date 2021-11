Le piogge di stamattina hanno costretto i vigili del fuoco di Carbonia a eseguire vari interventi per la messa in sicurezza di edifici, sia in centro che in periferia, caratterizzati dal continuo crollo di intonaci. Fenomeno che sta diventando una costante insidiosa e anche oggi ha visto i pompieri richiamati in vari punti della città.

Un intervento è nuovamente scattato in viale Gramsci, arteria principale della città ma segnata dal decadimento di non pochi edifici, e poi lavori particolari anche fra via Ogliastra e via Roux dove un cittadino ha segnalato il distacco di frammenti anche abbastanza notevoli. Giorni fa altro intervento urgente a Cortoghiana per il crollo di pezzi di cemento in un giardino.

