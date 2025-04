Si è fatta male lungo il sentiero che porta alla laveria Lamarmora, a Nebida.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias per recuperare una escursionista che non riusciva più a muoversi a causa di una ferita alla gamba.

La squadra, in collaborazione col personale medico, ha provveduto a stabilizzarla su una barella e l’ha trasportata fino alla strada principale, per il successivo trasporto in ospedale.

(Unioneonline/E.Fr.)

