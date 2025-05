Ancora sbarchi sulle coste del Sulcis, favoriti dalle buone condizioni del mare. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 50 migranti, ma un barchino con altre 15 persone è stato avvistato vicino alle coste di Sant'Antioco.

Prima il piccolo gruppo composto da sette migranti arrivati in tarda sera nella spiaggia di Porto Pino a bordo di un barchino in legno e lasciato in riva. Il gruppo appena sbarcato si è messo a festeggiare con alcuni petardi.

Altro sbarco nel corso delle prime ore della mattina di oggi: un gruppo composto da 16 persone (tra cui una donna incinta) è arrivato sempre nella spiaggia di Porto Pino, che in questi giorni inizia ad affollarsi di bagnanti, intercettato dagli agenti del commissariato di Carbonia e dalla radiomobile dei carabinieri nell'area commerciale all'ingresso della località turistica. Sul posto anche il personale 118. L'imbarcazione utilizzata per la traversata - un barchino in vetroresina dotato di motore fuoribordo da 40 cavalli - è stata recuperata sul litorale e sequestrata.

Successivamente, sulla spiaggia di Maladroxia e lungo le coste di Sant'Antioco, ne sono arrivati altri 27.

Tutti i migranti sono stati rintracciati da carabinieri e polizia e trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir.

