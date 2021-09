Marijuana, cocaina e materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga: è quanto i carabinieri hanno trovato nelle disponibilità di un trentenne di Domusnovas, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, incensurato, è stato fermato per un controllo nella notte dai carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm della Compagnia di Iglesias.

Dopo una prima perquisizione dalla quale è stata rinvenuta della marijuana tenuta in tasca, i militari hanno proseguito negli accertamenti, estendendo l'attività di polizia giudiziaria all'autovettura del giovane ed infine alla sua abitazione. I carabinieri hanno così rinvenuto complessivamente 3,7 grammi di marijuana, 3,4 grammi di cocaina, la somma contante di 6.240 euro, un bilancino elettronico di precisione, un tritaerba e materiale vario per il confezionamento in dosi della sostanza, consistente in bustine di cellophane ed altro.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato negli uffici competenti della Procura della Repubblica. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente si procederà ad analisi di laboratorio che saranno compiute dai RIS di Cagliari.

Nella mattinata odierna l'arresto posto in essere dai militari è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Cagliari.

