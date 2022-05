In piazza a decine per protestare contro l'assenza del medico di base. È la rivendicazione messa in atto questa sera da molti anziani di Bacu Abis, frazione di Carbonia, che, coordinati dalle associazioni del paese, si sono riversati in piazza Santa Barbara per rivendicare il diritto a ricevere le prestazioni del medico di base che invece manca da quasi un mese.

Uno infatti è in malattia, mentre l'altra ha visto scadere il proprio contratto senza che la Asl del Sulcis potesse rinnovarlo.

Di colpo dunque Bacu Abis, quasi duemila abitanti molti dei quali anziani, è senza medico.

Giorni fa era esplosa la prima protesta, con il centralino Asl subissato di telefonate. Stasera invece i residenti hanno deciso di mettere in piazza le proprie esigenze con un sit-in pacifico ma deciso ad ottenere che entro breve l'Azienda sanitaria designi almeno un nuovo medico di famiglia. In caso contrario, i bacuabesi devono spostarsi dal paese.

© Riproduzione riservata