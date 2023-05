A Carbonia le piogge di oggi e quelle previste per domani hanno costretto l'amministrazione civica a riattivare il Centro Operativo Comunale che sta monitorando la situazione meteo. È stata anche allertata la protezione civile.

«Consigliamo – avverte il sindaco Morittu – di uscire solo per lo stretto necessario, di fare attenzione ai sottopassi, c’è il rischio di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso dall’acqua».

Il Coc ribadisce l'avvertimento di non soffermarsi in scantinati e garage che sono a rischio allagamento durante intensi scrosci. Considerati anche i fenomeni di acqua planing, durante la guida il Comune auspica prudenza perché, «anche in assenza di allagamenti, l’asfalto reso viscido dalla pioggia rappresenta un insidioso pericolo, occorre limitare la velocità o effettuare una sosta, in attesa che la fase più intensa della pioggia si attenui».

