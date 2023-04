Una serie di interventi urgenti costringerà il 20 aprile l'Enel a staccare l'erogazione della corrente per gran parte della giornata nel borgo di Serbariu.

Il disagio si verificherà nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 15.30, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione sulla rete di bassa tensione da parte.

Non sono poche le abitazioni che resteranno prive di alimentazione elettrica: tutta via Don Vito Sguotti, via Santa Caterina 64, 190, da 194 a 196, da 202 a 206, da 210 a 212, vico II San Giuseppe, vico Santa Caterina, località Serbariu, via Lubiana 19.

