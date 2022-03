Un 64enne di Villaperuccio è rimasto vittima di una truffa architettata da un 44enne di Pozzuoli, che è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Giba. L’autore del raggiro aveva pubblicato su un noto sito internet una proposta di vendita per una fornitura di pellet e dal 64enne era riuscito a farsi accreditare 1.380 euro. In realtà la merce non è mai stata spedita.

I militari sono risaliti al responsabile seguendo il percorso del denaro e verificando chi materialmente lo avesse ricevuto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata