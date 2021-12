La Polizia di Stato continua nell'opera di prevenzione contro la violenza sulle donne sulla scia delle iniziative decollate lo scorso 25 novembre: oggi è infatti presente in piazza Ciusa a Carbonia il camper del commissariato nell'ambito della campagna "Questo non è amore": gli agenti hanno ricevuto diverse persone, distribuito brochure e parlato con alcune giovani nel contesto delle iniziative di sensibilizzazione. Un approccio discreto e importante.

L'appuntamento verrà ripetuto domani 3 dicembre a Iglesias in piazza Sella. "Occasioni fondamentali per fare rete - tiene a sottolineare il comandante del Commissariato di Carbonia, Gabriella Comi - ed è doveroso ricordare che dinanzi a episodi di violenza domestica scatta, oltre che la prassi penale consueta se è il caso, pure l'ammonimento del questore che si riferisce non solo ai casi di stalking".

