La festa della mamma si trasforma - grazie alla Asl di Carbonia-Iglesias - in una grande giornata all’insegna della prevenzione: si intitola “Mamme in salute” l’evento organizzato dal sistema sanitario pubblico del Sulcis, allestito in tutti i Poliambulatori di Carbonia e Iglesias e nelle 4 case della salute del territorio nonché in ogni Consultorio.

In occasione della ricorrenza della Festa della Mamma, la Direzione generale, i distretti sociosanitari, il Dipartimento di Salute mentale, di Prevenzione e i Comuni guidati dai sindaci donna del Sulcis hanno infatti pianificato per l’8 maggio una giornata di ascolto e prevenzione. Saranno aperti dalle 9 il Poliambulatorio ex Inam e il Consultorio di Carbonia, il Poliambulatorio al Santa Barbara di Iglesias, le Case della salute di Giba, Fluminimaggiore, Sant'Antioco, Carloforte, le guardie mediche di Buggerru, Domusnovas, Calasetta, Sant'Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e Villamassargia.

“L’iniziativa – conferma la direttrice della Asl del Sulcis, Giuliana Campus - ha la finalità di promuovere la prevenzione della salute dedicata alle madri e alle donne di tutte le età con l’offerta gratuita di una serie di prestazioni sanitarie”. Particolarmente importante quelle rivolte ai tumori della cervice uterina e della mammella, e la sensibilizzazione al vaccino Hpv (papilloma virus) per le adolescenti e le ragazze dagli 11 ai 26 anni. “In ogni sede – che si può raggiungere liberamente dalla mattina – saranno presenti svariate professionalità e specialisti in cardiologia, dermatologia, neurologia”, conclude la manager.

