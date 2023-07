È stato un evento imperdibile per tanti piccoli appassionati del mondo giurassico. È ritornato infatti a Carbonia il “Jurassic Camp”, vero campo-scuola giurassico, in cui i bambini e i ragazzi hanno potuto vestire i panni del paleontologo, per sperimentare il lavoro di scavo in un ambiente desertico.

L’evento, in programma al Museo dei Paleoambienti Sulcitani, nella Grande Miniera di Serbariu, si inserisce nell’ambito del cartellone di eventi Estiamoinsieme Carbonia 2023. Tanti piccoli partecipanti, organizzati in squadre di lavoro, dopo una breve fase teorica sul lavoro del paleontologo, si sono cimentati nell'attività di ricerca, scavo e documentazione di uno scheletro fossile di dinosauro ricostruito in dimensioni reali.

Davvero elettrizzante il momento in cui hanno dovuto riassemblare le finte ossa del dinosauro vissuto 100 milioni di anni fa. L'attività è stata dedicata a bambini e ragazzi grazie alle guide paleontologiche del museo Martel.

© Riproduzione riservata