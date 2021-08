Una distrazione, una frenata brusca e dopo l'urto la macchina finisce in cunetta. Molto spavento ma nessun ferito nell'incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada statale 126 quasi a metà fra Carbonia e San Giovanni Suergiu.

Una Alfa Romeo condotta da un uomo con a bordo tre turisti si è scontrata con una vettura che si trovava incolonnata poco prima della rotonda della frazione di Funtanona. In seguito all'urto, forse avvenuto perché il conducente era abbagliato dal sole o per una distrazione, la macchina è scivolata nella vicina cunetta a pochissimi metri dalla pista ciclabile molto frequentata proprio a quell'ora. La vettura ha rischiato pertanto di ribaltarsi ma per fortuna si è semplicemente adagiata di fianco sui cespugli.

Una volta accertato che nessuno degli occupanti si era procurato delle ferite, e incolumi erano anche gli occupanti della macchina che era stata colpita pochi istanti prima, ai protagonisti non è rimasto che chiedere il sostegno del carro attrezzi per la rimozione dei mezzi e questo ha inevitabilmente creato una lunga coda in un'arteria già trafficata in estate. Hanno assistito all'incidente anche diversi frequentatori della pista ciclopedonale che corre a circa tre metri dalla strada statale.

