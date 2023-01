Incidente stradale alle porte di Carbonia.

Nel sinistro, la cui dinamica è ancora da chiarire, è rimasta ferita una donna.

Subito soccorsa dal 118, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari: è in prognosi riservata in chirurgia d'urgenza per diverse contusioni e traumi addominali e costali.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che l’hanno estratta dalle lamiere per consentire poi l'intervento dei medici e il trasporto in elicottero.

Al lavoro le forze dell'ordine.

