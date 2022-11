Spettacolare incidente questa sera intorno alle 18, in Via Giovanni Maria Angioy a Carbonia nell'incrocio con Via Mazzini, a ridosso del Campo Santa Barbara, teatro già di numerosi altri incidenti.

Per cause da accertare una Ford Ecosport dopo l'urto è finita sopra una Kia Sportage.

Fortunatamente illesi gli occupanti dei veicoli.

Sul posto due pattuglie della polizia locale di Carbonia per regolarizzare il traffico intenso, “che ha subito grossi rallentamenti fino alla rimozione delle vetture e per la pulizia delle sede stradale", oltre che per effettuare i rilievi del caso e accertare le cause del sinistro.

