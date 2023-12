Ennesimo incidente a Carbonia, alla rotonda nei pressi del Lu Hotel.

Per cause da accertare, poco prima delle 22 di ieri sera, una Ford Focus station wagon, con a bordo un uomo e una donna, che percorreva via Costituente in direzione piazza Repubblica, è finita contro il muro di cinta dell’area residenziale antistante. L’impatto è stato violentissimo con la macchina distrutta e gran parte del muretto abbattuto, incidente che fortunatamente non ha provocato danni ai due occupanti della vettura.

I vigili del fuoco sul posto (foto Murru)

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 della Solky, i volontari del 118 Soccorso Narcao, e i vigili del fuoco di Carbonia, presenti anche gli agenti del commissariato di polizia, che hanno effettuato i rilievi.

