Un trasferimento contestato, quello dell’ufficio di Polizia ad Iglesias, avvenuto proprio durante l’autunno in corso. E che ora manifesta già le prime problematiche: «A nemmeno due mesi dall'inaugurazione del nuovo Commissariato» denuncia il segretario del sindacato Sap di Cagliari Luca Agati, «già siamo alle prese con una pericolosa caduta di calcinacci. Una situazione allarmante che sottolinea ancora una volta il disastro burocratico legato al trasferimento dell'ufficio di Polizia sul quale ci siamo sempre dimostrati contrari».

Criticità che secondo la sigla non andrebbero cercate a valle, e dunque nel cantiere che ha fatto sorgere la nuova sede, ma a monte: «Nulla da dire sull'ufficio tecnico logistico della Questura che ha seguito i lavori», sottolinea, «qui c'è un problema a monte di una struttura completamente inadeguata che ha fatto gola perché ad uso gratuito».

E ora sarà necessario intervenire: «Si sono spesi già tantissimi soldi per la ristrutturazione, ora se ne prevedono molti altri per la manutenzione di una palazzina che già manifesta problematiche così gravi. Scelte sbagliate», conclude il sindacato, «che ricadono nuovamente sui poliziotti di Iglesias costretti a lavorare in una sede palesemente non idonea che mette a serio rischio l'incolumità degli operatori. Chiediamo urgenti valutazioni in merito da parte degli organi competenti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata