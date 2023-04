Dopo 35 anni di carriera, va in pensione il comandante della stazione carabinieri di Carbonia Vincenzo Pitagora, luogotenente dell'Arma.

Oggi il sindaco Pietro Morittu lo ha voluto incontrare in Municipio, assieme al capitano Enrico Santurri, comandante della Compagnia Carabinieri di Carbonia (con giurisdizione su tutto il Sulcis), e gli ha consegnato una pergamena di ringraziamento per il lavoro svolto.

Caso ha voluto che Vincenzo Pitagora, originario di Ischia, abbia peraltro concluso il suo percorso professionale nell’Arma dei Carabinieri in concomitanza con il compimento del suo sessantesimo compleanno.

«Il luogotenente Pitagora - sottolinea Morittu - è un esempio di dedizione, passione per l’Arma, tutela della legalità e della sicurezza per la comunità di Carbonia, nella quale ha operato per 22 anni e 7 mesi».

L’amministrazione comunale attuale e quelle precedenti hanno intavolato con lui un rapporto improntato alla collaborazione e al dialogo.

