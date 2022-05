Un 29enne di Iglesias è stato arrestato dai carabinieri a Fluminimaggiore per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Mentre era in corso una perquisizione domiciliare, il giovane ha opposto resistenza minacciando e spintonando i militari. In suo possesso sono stati trovati 6,4 grammi di marijuana, 0,3 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il tutto è stato messo sotto sequestro.

Il 29enne, portato in camera di sicurezza nella sede della Compagnia di Iglesias, verrà sottoposto oggi al rito direttissimo in tribunale a Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata