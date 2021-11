Due arresti da parte dei carabinieri del Norm di Carbonia e di San Giovanni Suergiu per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nei guai un 36enne e un 31enne, entrambi di Carbonia, che sono stati controllati a bordo di una Panda guidata dal primo. In loro possesso i militari hanno recuperato 52 grammi circa di cocaina. La droga era in parte nascosta in una busta nell'intercapedine sotto il vano porta oggetti del lato passeggero e in parte addosso al 31enne.

Entrambi sono stati messi ai domiciliari in attesa del rito direttissimo in programma per oggi.

(Unioneonline/s.s.)



