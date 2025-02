Dramma questa mattina nelle campagne di Iglesias: un anziano di 74 anni era impegnato nel tentativo di sradicare un grosso albero, a bordo del suo trattore, quando la pianta gli è caduta addosso e lo ha travolto.

Sul posto, in località Sa Stoia, chiamati da chi era con lì con l’uomo, sono subito arrivati i soccorritori del 118 a bordo dell’elicottero dell’Areus.

Il settantaquattrenne non era cosciente ed è stato trasferito d’urgenza al Brotzu: è in coma, intubato e ricoverato in Rianimazione.

