Incendio nel seminterrato di una palazzina a Iglesias, in via Lao Silesu.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias.

Gli operatori si sono addentrati nel locale seminterrato per spegnere le fiamme che hanno coinvolto uno stoccaggio di materiali plastici, masserizie e vecchi elettrodomestici.

Al termine delle operazioni di spegnimento hanno messo in sicurezza struttura e vano scala, facendo uscire il fumo con un elettroventilatore. Quindi hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

In via precauzionale sono stati evacuati tutti gli inquilini dagli appartamenti della palazzina.

(Unioneonline/D)

