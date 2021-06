Aggredito dal padre con un coltello a Iglesias.

E’ successo a un 33enne di nazionalità marocchina, residente a Iglesias. Il giovane ha chiesto aiuto ai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia locale.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il padre 65enne, residente a Capoterra, commerciante ambulante con precedenti denunce, mentre lo stava minacciando con un coltello da cucina lungo 30 cm. Alla vista dei militari si è liberato dell'arma e, bloccato dagli operanti, ha continuato ad inveire nei confronti del figlio con ripetute minacce di morte.

A quanto pare la lite andava avanti dal pomeriggio: i due avevano discusso violentemente per la decisione del figlio di non ospitarlo più in un'abitazione ricevuta in comodato d'uso.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma di Iglesias, in attesa della celebrazione del processo del rito direttissimo al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/D)

