«In una città capoluogo come Iglesias chiederci di rinunciare al nostro simbolo per presentarci con un finto civismo, peraltro con il movimento 5 stelle, non fa parte del nostro modo di intendere la politica. Noi ci mettiamo la faccia».

Sono le parole del deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, pronunciate in occasione della presentazione del candidato sindaco del suo partito, Luigi Biggio, nella sede elettorale di via Corsica 15.

Il simbolo del partito di Giorgia Meloni, spiega Deidda, sarà l’unico di «centrodestra a presentarsi alle elezioni comunali. Mi auguro che gli altri partiti alleati cambino idea, rinunciando a questa scelta e si riuniscano per dare finalmente ad Iglesias un governo in linea con l'esecutivo nazionale».

Il riferimento è alla discesa in campo di Giuseppe Pes, a capo di alcune liste definite civiche, che ha trovato anche il sostegno di esponenti del M5s, non in linea con le indicazioni a livello nazionale del partito di Giuseppe Conte. Dall’altra parte c’è l’uscente di centrosinistra, Mauro Usai, che cerca la conferma.

