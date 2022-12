A Iglesias si sono conclusi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Oristano.

Dopo il termine degli interventi in altre vie della città, fra cui in via Valverde, il prosieguo dei lavori è ora previsto per la via XX Settembre.

Prosegue anche l’installazione dei nuovi punti luce: «Con il termine delle sostituzioni da 240 watt a 40 per ogni punto luce, con tecnologie led nell’illuminazione pubblica di via Don Minzoni e via Repubblica - spiega il sindaco Mauro Usai - abbiamo quasi efficientato dal punto di vista energetico tutto il centro storico».

