Hanno scelto la bici, scansando greggi di pecore e faticando fra tornanti e salite, per assaporare le ricchezza del Sulcis e di Carbonia. Quattro turisti giunti dal Canada e due cittadini sardi hanno percorso con le proprie biciclette un tour da Carbonia a Iglesias, passando per le frazioni e i medaus delle città. In uno di questi borghi, Medau Brau, hanno potuto visionare l’intero processo di produzione dei formaggi tipici e degustare le specialità del territorio.

«Un’esperienza a tutto tondo in cui il cicloturismo si coniuga con le tradizioni e i sapori delle produzioni tipiche», sottolinea l'assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta. «Siamo consapevoli che la mobilità lenta e i percorsi di cicloturismo possano rappresentare un potenziale volano per lo sviluppo del territorio, un’occasione per poter ammirare le bellezze e le peculiarità naturalistiche dei nostri paesaggi».

Il fenomeno del cicloturismo prende quota, anche grazie a una serie di piste ciclabili e sentieri che si ramificano nel territorio.

© Riproduzione riservata