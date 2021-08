Una grossa perdita d'acqua in via Barbagia a Carbonia e centinaia di litri di acqua potabile dispersi in strada.

All'origine della grossa perdita che questa mattina ha interessato un tratto di strada nella via Ogliastra a Carbonia, ci sarebbero i lavori per la messa in posa della fibra ottica.

Un tubo dell'acqua non segnalato e posto in posizione superficiale è stato accidentalmente urtato e tranciato durante i lavori di scavo per la posa dei cavi della rete internet.

Alcune decine di famiglie sono così rimaste prive di acqua corrente per alcune ore.

La tubatura è stata tuttavia riparata nel giro alcune ore.

