Stava percorrendo via del Minatore con la sua auto, quando in mezzo alla carreggiata ha visto un falco in difficoltà: “Ho fermato la macchina e ho recuperato l'animale - racconta Pippo Oliva - c'era il rischio che venisse investito dalle altre automobili”.

Il falco è stato consegnato agli operatori del servizio Veterinario della Assl di Carbonia, presso l’Ambulatorio in via Brigata Sassari.

L'animale, che non presenta danni visibili, sarebbe un giovane esemplare al primo volo che verrà rilasciato in natura non appena sarà in grado di volare da solo.



