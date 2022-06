Gli agenti del Commissariato di Carbonia hanno arrestato una donna e un uomo, entrambi 40enni, per rapina impropria in concorso.

I poliziotti sono intervenuti in un’azienda agricola a Giba, allertati tramite il 113 dai proprietari che si erano imbattuti nei due malintenzionati in fuga in auto dopo essere riusciti a entrare nella struttura. Nella corsa hanno speronato la macchina delle vittime e sono finiti fuori strada.

Gli agenti arrivati sul posto hanno sorpreso uno dei due ladri mentre con in mano una grossa catena inveiva minaccioso contro i proprietari.

La coppia, che era riuscita a impossessarsi di alcune attrezzature agricole, è stata tratta in arresto per rapina impropria e accompagnata a casa in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata