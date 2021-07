La fuoriuscita sospetta di fumo da una pala eolica del grande comprensorio di energia alternativa fra Carbonia e Portoscuso ha costretto all'intervento i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato fumo da un impianto.

Alla fine è stato davvero scongiurato il peggio perché si tratta forse di un difetto dell'impianto elettrico nei pressi della pala. Il pronto arrivo degli esperti ha confermato questa indicazione ma è stato necessario richiedere per precauzione l'arrivo dei pompieri.

Nessun rischio per le persone. Dopo un'accurata verifica l'impianto non è parso essere in pericolo, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti.

