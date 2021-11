Il maltempo delle ultime ore, con alternanza di pioggia intensa e nella notte di tuoni e fulmini, ha provocato non pochi disagi e alcuni casi danni a Carbonia e nelle sue frazioni.

In città una ventina di strade sono rimaste prive di illuminazione pubblica per ore (in alcuni casi il disagio si protraeva da giorni) e ha costretto al super lavoro le squadre dei tecnici che in parte hanno risolto il problema.

Pesanti allagamenti poi a Sirai fra le case e i giardini. La rotonda di accesso a Barbusi, all’altezza della Sp 2, si è trasformata in un lago (con rischio aquaplaning) tale da richiedere l’intervento della protezione civile e della polizia municipale.

Mentre più grave è parsa la situazione a Caput Acquas: il sottopasso della ferrovia si è allagato con mezzo metro di acqua e per parte della giornata è stato impossibile transitare rendendo così irraggiungibili sia Caput Acquas che la vicina Is Perdas.

Danni anche sulla provinciale 78Bis, alla periferia sud della città, per la caduta di pietre e detriti dalla collina sulla carreggiata a scorrimento veloce.

