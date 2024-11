È di due feriti il bilancio dell’incidente frontale avvenuto nella periferia nord di Carbonia, intorno alle 18 nella bretella che da via Logudoro conduce alla frazione di Barbusi.

Nell’impatto sono rimaste ferite una donna, che viaggiava su una Fiat Grande Punto, e uomo che si trovava a bordo di una Fiat Panda, uscito dalla vettura grazie all’ausilio dei vigili del fuoco di Carbonia: il mezzo si è ribaltato e per l’automobilista sono state necessarie le cure dei medici del 118 (sono intervenute un’ambulanza della Solky e una Mike). È stato portato all’ospedale Sirai in codice rosso, ma secondo i primi accertamenti medici non è in pericolo di vita.

Le auto coinvolte nell'incidente (Fabio Murru)

Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale di Carbonia per i rilievi e gli accertamenti delle cause.

