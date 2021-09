Tragedia questo pomeriggio a Fluminimaggiore, dove un giovane escursionista è morto durante un’arrampicata, colpito da un grosso masso che si è staccato da una parete rocciosa. Una sua amica è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita.

In quattro, tutti turisti di una comitiva di tedeschi in vacanza nell’Isola, erano impegnati in un’arrampicata sulle falesie di Punta Pilocca.

A quanto si apprende la vittima era a terra: teneva la corda di sicurezza all’amica che stava effettuando la scalata, mentre gli altri connazionali erano poco distanti. All’improvviso dalla parete rocciosa si è staccato un masso che ha centrato in pieno il giovane, costringendolo a mollare la presa sulla corda.

L’amica è caduta al suolo, per fortuna non si trovava a un’altezza molto elevata.

Immediatamente sono arrivati sul posto due elicotteri del 118 partiti da Alghero e Cagliari e altre squadre di Soccorso Alpino, seguite dai volontari di Fluminimaggiore e dai carabinieri.

La ragazza ferita è stata recuperata e stabilizzata, ora è ricoverata in ospedale. Il giovane schiacciato dal masso è morto in elicottero.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata