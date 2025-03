Si svolgerà domani sera alle 18 a Carbonia presso la ex discoteca Sottosuono in via Lucania, un incontro organizzato dal Movimento Artigiani Commercianti liberi Sulcis.

Incontro, come fa sapere Ivan Garau, uno dei fondatori storici del movimento, durante il quale «si parlerà di fiscalità di vantaggio per le aziende del Sulcis e di 125 milioni di euro fermi da 13 anni per oltre 4300 imprese che hanno aderito 10 anni fa. Basterebbero due firme prosegue Garau, una alla Regione e una al Ministero per far partire il secondo bando. La durata della fiscalità di vantaggio è di 14 anni, siamo all'ultimo anno e il rischio e che questi fondi andranno persi definitivamente. Trovo assurdo che la politica non abbia la volontà di mettere due firme per sbloccare il bando, i veri protagonisti sono i sindaci del territorio a cui a quanto pare non frega nulla della situazione In questi anni sono stati sollecitati ma nulla è stato fatto. Ben venga», conclude, «l'appoggio alla vertenza di Portovesme, ma nel territorio esistono anche altre aziende che andrebbero supportate, come movimento ci stiamo organizzando per tornare in piazza a far sentire la nostra voce».

