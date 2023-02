Dopo mesi di proteste, scatta a Cortoghiana e Bacu Abis una mezza rivoluzione che porta a raddoppiare i servizi negli uffici decentrati.

Gli uffici comunali nelle sedi delle ex Circoscrizioni osserveranno infatti nuovi orari di apertura che risultano di gran lunga potenziati: a Cortoghiana saranno aperti il martedì dalle 10.30 alle 13 e poi dalle 16.30 alle 17.30, quindi mercoledì 10.30-13, e ancora giovedì 10.30-13 e venerdì 10.30-13. Notevole l'incremento anche a Bacu Abis: lunedì 8-10, martedì 8-10 e 15-17, mercoledì 8-10, giovedì 8-10, venerdì 8-10. Inoltre dal prossimo 13 febbraio gli uffici comunali dell’ex Circoscrizione di Cortoghiana saranno aperti anche lunedì dalle 10.30 alle 13.

«Riteniamo fondamentale garantire un’ampia fascia di apertura al pubblico degli uffici comunali di Cortoghiana e Bacu Abis, in linea con la nostra azione politico-amministrativa volta al potenziamento dei servizi ai cittadini delle frazioni» ha sottolineato l'assessora agli Affari generali Katia Puddu.

Cortoghiana e Bacu Abis svolgono una funzione importante come presidi comunali vicini alla cittadinanza, consentendo ai tanti abitanti delle frazioni – complessivamente circa 4.100 persone - di usufruire di servizi di prossimità evitando loro di doversi spostare in macchina o in pullman per raggiungere gli uffici comunali a Carbonia. La questione era stata sollevata in Assemblea civica anche da un documento del consigliere Diego Fronterre.

© Riproduzione riservata