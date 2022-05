Tre feriti, per fortuna non gravi, è il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nel corso della notte nel centro di Carbonia.

Il primo si è verificato fra via Liguria e via Cagliari, in piazza Marinai d'Italia in seguito allo scontro fra due suv: l'apertura degli airbag ha scongiurato il peggio. I conducenti delle vetture sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Per le verifiche circa la dinamica e le responsabilità, sono intervenuti i carabinieri.

L'altro incidente si è invece verificato nella nuova rotonda fra via Costituente e via dello Sport finita di costruire circa un mese fa: un 48enne a bordo di un'utilitaria ha letteralmente travolto l'infrastruttura stradale.

Nell'impatto con i cordoli di cemento e granito gli impianti della macchina hanno perso tantissimo olio ed è stato allora necessario chiedere l'arrivo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del rondò. In questo caso sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato di Carbonia per i rilievi.

